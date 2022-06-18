حكم بإثبات زواج سيدة عرفيا من زوجها المتوفى وإدراجها ضمن الورثة

قضت محكمة الوايلي لشئون الأسرة، بقبول الدعوتين المقامتين من إحدى السيدات، التي طالبت فيهما بإثبات زواجها عرفيا من زوجها المتوفى وإدراج اسمها بإعلام الوراثة.

وحملت الدعوتين ـرقام 1021، 1121 لسنة 2012 أسرة الحدائق.

حيثيات الحكم

وذكرت المحكمة أنه لما كانت النيابة قد فوضت الرأي للمحكمة على النحو المدون بمحضر الجلسة الأمر، الذي تقضي معه المحكمة في موضوع الدعوى على النحو التالي:

ـ المحكمة قد أحاطت بواقع تلك الدعوى ومستنداتها على النحو المتقدم.

ـ المحكمة تشهد في بدء قضائها، إلى التنويه أن ما سبق من طلبت في الدعوتين من طلب إثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم، لا يصلح مجردا من أن يكون طلبا أصليا للقضاء به، وإنما تتصدى له المحكمة باعتباره سببا للطلبات الأصلية في الدعوى الخاصة بطلب المدعية في ميراث مورث المدعى عليهم.

وتقدم المحكمة المادة 11 من قانون رقم 17 لسنة 1943 للزوج، فرض النصف عند الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع والولد أو لد الابن وان تزل.

وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعها إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عن عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد ولد الابن نزل.

المحكمة تقضي بأحقية الزوجة

وأضافت المحكمة: «لما كان ذلك وكانت الزوجية من أسلاف الميراث الشرعي وكان البين للمحكمة من واقع ما حملته أوراق ومستندات الدعوى أن سبب الاستحقاق للمدعية للميراث في مورث المدعي عليهم قد وقع ما قدمته من أصل عند الزواج العرفي من هذا المورث وما حملته الأوراق من بينة شرعية، تشير إلى الاشتهار بهذا الزواج وانعقاده الأمر الذي تستنبط معه المحكمة قيام السبب في استحقاق المدعية للميراث في تركة مورث المدعي عليهم.