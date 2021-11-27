فتاة تنهي حياتها قفزا من الطابق السادس بالهرم.. زواج عرفي ورسالة وداع

أنهت فتاة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السادس بأحد عقارات الهرم، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، متأثرة بإصابات ألمّت بها نتيجة السقوط من علو، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات وأمرت بتوقيع الكشف على المتوفاة.

المباحث: متزوجة عرفي

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، بأن المتوفاة تبلغ من العمر 20 عاما، وأنها متزوجة عرفيا من أحد الأشخاص سرا، إذ استأجر لها الشقة التي شهدت الواقعة، ليتركها وحيدة فيها ويذهب للإقامة مع زوجته الأولى، وهو ما أثر عليها ودفعها لإنهاء حياتها، بعد أن تركت رسالة وداع.

التحريات: الفتاة هجرت أسرتها في دمياط

كما أفادت التحريات بأن المتوفاة، هجرت أسرتها بمدينة الزرقا في محافظة دمياط منذ 3 سنوات، وجاءت القاهرة للعيش مع زوجها العرفي، وتم الزواج بينهما قبل شهر ونصف، قبل أن تنهي حياتها اليوم السبت.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الهرم، يقودها العميد أحمد الدسوقي، مأمور القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.