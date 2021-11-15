أم تعرض طفلها على «فيس بوك» للتبني.. «نتيجة زواج عرفي»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات قيام سيدة بعرض طفل حديث الولادة للتبني، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فقد تبين أن السيدة المشار إليها، مقيمة بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها أحد الأشخاص، وبرفقتهما طفل حديث الولادة.

أم تعرض طفلها للتبني

بمواجهة المتهمين، أقرت الأولى بأنه نظرًا لسابقة زواجها «عرفيًا» من الثاني، وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته في نسب الطفل إليه، اختمرت في ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع، تحت ستار التبني من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة في حالة الإبقاء على الطفل، بمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها.