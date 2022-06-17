الصور الأولى للأسرة ضحية حادث عقار الظاهر.. «الأب والأم والابن»

حصلت «الوطن» على الصور الأولى للأسرة التي راحت ضمن ضحايا حادث انهيار عقار الظاهر، ثلاثة أفراد من أسرة واحدة الأب والأم والابن، فيما نجت الابنة الأخرى بأعجوبة.

الأسرة ضحية حادث عقار الظاهر: أب وأم وأبن

سقوط عقار الظاهر راح ضحيته عدد 6 أفراد، من بينهم 3 من أسرة واحدة، وهم الأب: صلاح زينهم، والأم: أميمة جلال، وابنهما: إسلام صلاح زينهم، فيما نجت ابنتهما الأخرى: شيماء صلاح، والتي استطاعت الخروج من المنزل قبل سقوطه مباشرة وأصيبت فقط في قدمها وتم نقلها إلى المستشفى.

سقوط عقار الظاهر فجر اليوم

وانهار عقار الظاهر المكون من 5 طوابق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وتحديداً بالتزامن مع آذان الفجر، وراح ضحيته 6 مواطنين من سكان العقار، ثلاثة رجال، وسيدتان، وشاب.

الحماية المدنية تحاول انتشال جثامين ضحايا عقار الظاهر

على الفور وبعد وقوع حادث سقوط عقار الظاهر، تحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، بأجهزتها المختلفة إسعاف ومطافئ، والعديد من سيارات «البلدوزر»، بالإضافة إلى سيارات النقل الضخمة لنقل الحطام والأنقاض، وعلى مدار ما يقرب من 9 ساعات حاول رجال الحماية المدنية إنقاذ الضحايا ولكنهم خرجوا جميعا متوفيين.

حالة من الحزن تخيم على أهالي وجيران الضحايا

حالة من الحزن الممزوج بالصدمة انتابت كافة أهالي وجيران ضحايا حادث عقار الظاهر، عقب وقوع الحادث، سواء رجال أو سيدات أو شباب وأطفال، الجميع تجمعوا على مدار اليوم حول العقار المنهار حزناً على الضحايا.