«بيطري القاهرة» توضح فوائد الذبح على الطريقة الإسلامية

أكدت الدكتورة سالي الفقي، طبيبة بيطرية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن هناك معجزة في عملية الذبح للحيوانات طبقا للشريعة الإسلامية، موضحة أنه في أعمال الذبح يتم قطع القصبة الهوائية والمريء والودجين اللذين يقعان في عنق الحيوان، ما يؤدي إلى فقدان سريع للوعي في الحيوان لذلك لا يشعر الحيوان المذبوح بأي آلام بعد قطع الرقبة مباشرة عند قطع هذه العروق الدموية مع عدم كسر عظام رقبة الحيوان المذبوح فإن تغذية المخ بالدماء تنقطع، والدماغ لا يزال حيا.

وجوده الدماء في اللحوم يجعلها بيئة صالحة وخصبة لنمو البكتيريا

وأشارت في تقرير لها، إلى أن الجهاز العصبي الموجود في الرقبة من الخلف ما زال متصلا بكل أجهزة الجسم، فيقوم الجهاز العصبي بإصدار إشارات إلى القلب وإلى العضلات وإلى الأحشاء، وإلى جميع الخلايا الموجودة في جسم الحيوان لإرسال دماء إلى الدماغ، وهنا تتحرك الخلايا والأحشاء والعضلات في جميع أجزاء جسم الحيوان تحركات تشنجية تقوم من خلالها بدفع الدماء إلى القلب الذي يقوم بدوره بضخ الدماء إلى الدماغ ولكن الدماء تندفع خارج جسم الحيوان بدلاً من الصعود إلى المخ، وذلك بسبب الأوردة المقطوعة في الرقبة، وهكذا يظل الجهاز العصبي يعطي إشارات، وأجهزة الجسم ترسل الدماء فتخرج خارج جسم الحيوان، حتى يتم تصفية جسم الحيوان من الدماء الموجودة فيه لأنه وجوده في اللحوم يجعلها بيئة صالحة وخصبة لنمو البكتيريا.

وأكدت أن الحيوان لو قطعنا رأسه عند الذبح لا يخرج الدم الموجود بجسمه بأكمله، فيخرج ربعه فقط، أما إذا بقى رأسه موصولًا فيخرج جميع دمه وتلك حكمة كبيرة في عملية الذبح على الشريعة الإسلامية.

يجب الذبح داخل المجزر الآلي

من جانبها، دعت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، المواطنين إلى ضرورة الذبح داخل المجزر الآلي، حفاظا على سلامتهم، والتأكد من سلامة الأغذية واللحوم بعد الكشف على الحيوانات قبل عملية الذبح.