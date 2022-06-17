نقيب أطباء مصر يشهد مسرحية «101 عزل» لتجسيد بطولة «الجيش الأبيض»

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عيد الدايم، وزيرة الثقافة، استقبل المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء وذلك لحضور عرض «101 عزل» من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، بحضور المخرج محمد الشرقاوي مدير الفرقة، وعدد من المسرحيين وسط إقبال جماهيري كبير.

نقابة الأطباء تكرم البيت الفني للمسرح

وكرمت النقابة البيت الفني للمسرح ممثلا في المخرج إسماعيل مختار، عن مجهودهم في إبراز مجهودات الأطباء وأطقم التمريض خلال فترة الجائحة، كما كرم البيت الفني للمسرح نقابة الأطباء عن مجهوداتهم الدائمة خاصة خلال فترة الجائحة.

ووجَّه الدكتور حسين خيري الشكر والتقدير لفريق عمل عرض «101 عزل» على إبداعهم الكبير وقدرتهم على تجسيد الملحمة التي قام بها الأطباء وأطقم التمريض خلال مرحلة الجائحة، معربا عن رغبته في تعاونات أكبر في أعمال فنية أخرى.

كلمة مدير البيت الفني للمسرح

وأعرب المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن تقديره الكبير للمجهود الذي يبذله جيش مصر الأبيض خلال مرحلة الجائحة وما قبلها وما بعدها من مراحل، ويأتي هذا التكريم في ظل اهتمام كبير من وزارة الثقافة وعلى رأسها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم بإبراز دور مختلف الفئات التي أدت دورا بارزا وقت الأزمات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تجوالا للعرض بالمحافظات بالتعاون مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات.

يذكر أن العرض هو أول إنتاج لفرقة مسرح المواجهة والتجوال منذ تحولها من شعبة إلى فرقة، العرض يتناول بطولات الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض وفرق عمل المستشفيات خلال الفترة الماضية، وكيف نجوا بالوطن من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

يذكر أن «101 عزل» من تأليف علي عبد القوي الغلبان، تمثيل عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، راندا جمال، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، أيمن طارق، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل، مكياج إسلام عباس، إخراج محمد درويش.