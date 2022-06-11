45 إصابة جديدة بجدري القردة في الولايات المتحدة الأمريكية

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم الارتفاع، مسجلة 539 مليونًا و690 ألفًا و818 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و329 ألفًا و659 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 512 ملايين و293 ألفا و995 حالة، وفقًا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

ارتفاع وفيات كوريا الجنوبية إلى 24351 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 8422 إصابة جديدة، بـ «كورونا» بينها 64 حالة وافدة من من الخارج، و10 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18200346 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24351 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كوريا الشمالية تسجل أكثر من 42810 إصابة بـ«كورونا»

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 42810 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو ما تطلق عليه البلاد اسم «الحمى»، ليرتفع إجمالي الحالات إلى أكثر من 4.39 مليون، فيما تعاف أكثر من 4.31 مليون، ويتم علاج ما لا يقل عن 77150 شخصا آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

7 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في «شنجهاي»

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة المحلية» في المدينة، اليوم السبت،7 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» ، و9 حالات محلية بدون أعراض، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

45 إصابة بـ«جدري القردة» في ولايات أمريكية.. بينها كاليفورنيا وتكساس

وسجلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، 45 إصابة بـ«جدري القردة» في 16 ولاية أمريكية، وقالت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض» في نشرة، إن الحالات المسجلة تم رصدها في: «أريزونا-تكساس-مقاطعة كولومبيا-جورجيا-كاليفورنيا-فلوريدا-كولارادو-هاواي-نيويورك -إلينوي- ماساتشوسيتس-بنسلفانيا-فرجينيا-رود آيلاند-يوتا-واشنطن»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».