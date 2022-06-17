جمال شعبان: اللبن كامل الدسم يقلل من فرص الإصابة بالسكري والكولسترول

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اللبن كامل الدسم، وكل منتجاته مثل الجبن والزبادي، أفضل من اللبن خالي الدسم، موضحًا أنه لا يرفع الكولسترول الضار كما كان شائعًا من قبل.

اللبن يقلل من الإصابة بمرض السكري

وصرح استشاري القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، أن اللبن كامل الدسم، يقلل من مقاومة الخلايا للإنسولين «insulin resistance»، التي تعد هي السبب الأول والرئيسي لفرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويذكر أن اللبن كامل الدسم يوفر العديد من العناصر الغذائية المفيدة، أكثر من أنواع عديدة من عناصر الفاكهة، حيث يحتوي كوب اللبن كامل الدسم على 5% من السعرات الحرارية أو الفيتامينات لموصى بهم يوميًا، فهو مصدر قوي لفيتامين ب وفيتامين ب 12، الذي يقوي أعصاب الجسم، ويقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أفضل مصدر للحصول على الكالسيوم

كما أن اللبن كامل الدسم يحتوي على نسبة عالية من البروتين، حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الـ 9 التي يحتاجها الإنسان فالأحماض الأمينية هي المسؤولة عن بناء وصيانة العضلات في الجسم، ويساعد بروتين اللبن كامل الدسم على بناء العضلات بسرعة أكبر من أي حليب آخر مثل لبن الصويا أو جوز الهند.

ويعد اللبن كامل الدسم أفضل مصدر للحصول على الكالسيوم، والمعادن المختلفة مثل السيلينيوم والبوتاسيوم والفسفور والزنك والمغنيسيوم.