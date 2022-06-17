الصحة العالمية: جائحة كورونا فاقمت الاضطرابات النفسية في العالم

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، بلدان العالم كافة إلى زيادة استثماراتها في مجال الصحة النفسية، مؤكدة أن المعاناة هائلة على هذا الصعيد وتفاقمت بفعل جائحة كوفيد-19، وفق ما نقلت قناة «العربية».

وحتى قبل بدء الجائحة، كان نحو مليار شخص في العالم يعانون نوعا من الاضطرابات النفسية، وفق ما أعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في دراسة هي الأوسع لها بشأن الصحة الذهنية حول العالم استغرق إعدادها عقدين من الزمن.

وخلال السنة الأولى من جائحة كورونا ازدادت نسب الإصابة بالاكتئاب والقلق بواقع الربع.

الاستثمارات اللازمة للتصدي لهذه الحالات الناتجة عن كورونا لم تشهد أي ازدياد

لكن الاستثمارات اللازمة للتصدي لهذه الحالات لم تشهد أي ازدياد، إذ إن 2% فقط من الميزانيات الوطنية للصحة وأقل من 1% من إجمالي المساعدات الدولية على قطاع الصحة مخصصة للصحة النفسية، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية.

وقال مارك فان أوميرين، من قسم الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي إن كل هذه الأرقام متدنية للغاية، لافتا إلى أن هذا التقرير يعكس إلى أي مدى المعاناة هائلة حول العالم.

ولفت التقرير إلى أن شخصا من كل 8 في العالم تقريبا يعاني اضطرابا ذهنيا، في واحدة من أخطر تداعيات فيروس كورونا.

روسيا تكتشف متحور فرعي من أوميكرون لأول مرة

في سياق آخر، أعلنت رئيسة هيئة الرقابة على حقوق المستهلكين الروسية، آنا بوبوفا أن العلماء الروس اكتشفوا لأول مرة في البلاد نوع BA.5 الفرعي لمتحور أوميكرون، وفق ما نقلت اليوم قناة روسيا اليوم، بحسب ما صرحت على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

وأوضحت المسؤولة الروسية أن الأسبوع الماضي شهد اكتشاف 4 أنواع فرعية جديدة لمتحور أوميكرون في روسيا. وبينها نوعا BA.4 الفرعيان ونوعا BA.5 الفرعيين.

3 أنواع من متحور أوميكرون الفرعي أتوا من خارج روسيا

وأتى 3 أنواع منها من خارج روسيا، أما النوع الفرعي الرابع فلا يزال يمر بمرحلة التحليل الوبائي، ومع ذلك فإن آنا بوبوفا، طمأنت الجميع قائلة إن الخبرات المتراكمة والمعرفة تسمح بفهم كيفية التعامل معها واتخاذ إجراءات احترازية ضدها.

يذكر أن أخصائي الوبائيات الروسي، أندريه بوزدنياكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن متحور "أومكرون" BA.4 يعد من أكثر الطفرات قدرة على التفشي، لأنه ينتشر أسرع مقارنة بطفرات أخرى لفيروس كورونا.