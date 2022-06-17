التنمية المحلية: زيارات ميدانية لكوادر أفريقية توضح دور مصر في دعم الأشقاء

لليوم السادس على التوالي، استمرت فعاليات النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة 12-22 يونيو الجاري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتعزيز البرنامج التدريبي للمشاركين الأفارقة بجولات وزيارات ميدانية توضح رؤية ودور مصر في دعم الأشقاء الأفارقة، وتسخير كل مقدراتها ومواردها لخدمة قضايا القارة السمراء.

تدريب كوادر أفريقيا

وشهد اليوم تنظيم زيارة ميدانية لفريق المتدربين الأفارقة إلى مقر مكتب إقليم شمال أفريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بحي النزهة.

وكان في استقبال وفد المتدربين الأفارقة السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، ورئيس المكتب، واللواء يحيى الأدعم رئيس حي النزهة، حيث أجرى المتدربون جولة تفقدية بمقر المكتب الذي تم تدشينه منذ عام سابق والذي يعد دليلاً جديداً على التزام مصر نحو القارة الأفريقية، وامتداد لأواصر الشراكة التي رعاها ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع كل إمكانات الدولة المصرية في خدمة قارتنا الأفريقية، وهو ما أكده السفير حجازي في كلمته الترحيبية بالزائرين الأفارقة، مشيراً إلى الخلفية الزمنية لاستضافة مصر للمقر وما تم تقديمه من تسهيلات لتوفير المقر اللائق والمجهز لخدمة أهداف المنظمة والإضافة إلى رصيد مصر الأفريقي، مستعرضاً أهم الأنشطة والبرامج والفعاليات والمؤتمرات التي شارك فيها المكتب على مدار عام كامل، ومتناولاً بالتفاصيل أهم التحديات التي تواجه المدن والمحليات الأفريقية وعلى رأسها خفض معدلات الفقر والبطالة وانخفاض الدخول، والعشوائيات، وعدم الإدارة الجيدة للمخلفات الصلبة، وتلوث الماء والهواء، شبكات الطرق ووسائل النقل ونظم الصرف غير الآدمية، والتغير المناخي، وأخيراً تداعيات جائحة كورونا.

التحديات على المستوى الأفريقي

كما ألقى السفير حجازي الضوء على جهود مواجهة هذه التحديات على المستوى الأفريقي من خلال تعزيز التعاون بين دول الجنوب وحشد كل الموارد المتاحة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتحسين إدارة الأصول والاملاك، التوجه نحو المدن الذكية والاقتصاد الأخضر، مؤكداً في ختام كلمته أن المقر بالرغم أنه يقوم بالإشراف على نشاط عمل المنظمة في إقليم شمال أفريقيا إلا أنه مفتوح دائما أمام كل القيادات والكوادر المحلية في كل أنحاء القارة السمراء، في إطار حرص المكتب على التواصل الدائم مع المكاتب الإقليمية الأخرى في أنحاء القارة.

ومن جانبه، رحب اللواء يحيى الأدعم، رئيس حي النزهة، بوفد المتدربين الأفارقة، ونقل إليهم تحيات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مؤكداً أن المحافظة وحي النزهة قد أوفوا بما تعهدت به مصر بتوفير كل السبل وإتاحة أفضل الأماكن لإقامة المقر الإقليمي عن إقليم الشمال الإفريقي (نارو) في إطار إدراك أهمية المقر كأحد روافد العمل الأفريقي المحلي المشترك، متمنياً للمتدربين الأفارقة طيب الإقامة في القاهرة خلال فترة التدريب.