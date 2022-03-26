تردد قناة بطوط 2022 على النايل سات.. تعرض أشهر الأفلام الكرتونية

تصدرت عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل»، حول تردد قناة بطوط 2022 على القمر الصناعي النايل سات، إذ أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، بما تقدمه من أفلام وبرامج تناسب الفئات الصغيرة، كما تعرض أشهر الأفلام الكرتونية باللغة الإنجليزية والمدبلجة باللغة العربية.

وللآباء والأمهات، يعرض موقع «الوطن» في السطور التالية، تردد قناة بطوط 2022 على النايل سات، وفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإضافة إلى تردد قنوات الأطفال الأخرى، لمتابعة البرامج وأفلام الأنيميشن، في السطور التالية:

تردد قناة بطوط 2022

ويمكن ضبط تردد قناة بطوط 2022، على القمر الصناعي النايل سات، من خلال البيانات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11594.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي H.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قنوات الأطفال 2022

ويمكن متابعة قنوات الأطفال الأخرى التي تقدم برامج وعروض للأطفال، وهي كالتالي:

تردد قناة كراميش للأطفال 2022

وتعتبر قناة كراميش 2022 من أكثر قنوات الأطفال التي يزداد عليها عمليات البحث يوميًا، ويمكن متابعتها من خلال الآتي:

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2022

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور بيبي 2022

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة تنة ورنة 2022 Tinh Warna

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.