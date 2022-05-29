تردد قناة كراميش الجديدة 2022 لمتابعة مسلسلات الكرتون و البرامج الترفيهية

أعلنت قناة كراميش خلال الأيام الماضية عن تغيير ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات، مما جعل الكثيرين من أولياء الأمور يبحثون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة كراميش الجديدة 2022 لمتابعة مسلسلات الكرتون، والبرامج الترفيهية الخاصة بالأطفال خلال الإجازة الصيفية.

وفي هذا الصدد، يقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تردد قناة كراميش الجديدة 2022 لضبطها على التلفاز، كالآتي:

تردد قناة كراميش الجديدة 2022

ولأولياء الأمور الراغبين في ضبط تردد قناة كراميش الجديدة بعد تعديل ترددها على القمر الصناعي نايل سات، يمكن اتباع الآتي:

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قنوات الأطفال 2022

وبالإضافة إلى قناة كراميش، يمكن متابعة قنوات الأطفال المختلفة عير القمر الصناعي نايل سات التي تعرض البرامج الهادفة والمفيدة، والترفيهية الجاذبة للطفل أيضا، منها:

تردد قناة طيور بيبي 2022

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2022

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2022

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2022 Tinh Warna

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.