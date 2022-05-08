تردد قناة كراميش الجديد 2022 على القمر الصناعي «نايل سات»

ازدادت معدلات البحث عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 عبر القمر الصناعي نايل سات، والتي يفضلها الكثير من الأطفال، نظرًا للبرامج وأفلام الكرتون والأناشيد الدينية والمسابقة الطريفة التي تبثها القناة على مدار اليوم.

وفي إطار الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، وتجيب عن أسئلة القراء، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي تردد قناة كراميش الجديد 2022 عبر القمر الصناعي نايل سات، فضلا عن تردد بعض قنوات الأطفال التي تقدم برامج مفيدة وهادفة.

تردد قناة كراميش الجديد 2022

وللآباء والأمهات الراغبين في متابعة قناة كراميش عبر ضبط التردد الجديد للقناة الأطفال المحببة، يمكنهم ضبط التلفاز عبر المعلومات الآتية:

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قنوات الأطفال 2022

وفضلا عن قناة كراميش، يبث عير القمر الصناعي النايل سات عدد كبير من قنوات الأطفال التي تعرض البرامج الهادفة والمفيدة، والترفيهية الجاذبة للطفل أيضا، منها:

تردد قناة طيور بيبي 2022

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2022

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2022

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2022 Tinh Warna

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.