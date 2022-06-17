السيسي: سنقيم شراكات بين الحكومات والمجتمع المدني لمواجهة تغير المناخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على الرغم من أهمية دور الحكومات في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، إلا أن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز قدراتها على التحرك منفردة، ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها لقمة المناخ على إيصال جميع الأصوات وتضمين كافة الرؤى والتوجهات، وعلى إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير المجتمعات من مؤسسات تمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدني.

السيسي: مصر تعمل مع الجميع على دعم مبادرات مواجهة وتغير المناخ

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مشاركته في منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أن مصر تعمل بالشراكة مع الجميع على دعم وتعزيز المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ نتائجها، وإطلاق مبادرات جديدة طموحة تكون مكملة وطموحة، لتكون مكملا وداعما لعمل المناخ الحكومي.