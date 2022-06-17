عمر كمال يحتفل بتحقيق أغنية إنتي قلبي 60 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

احتفل مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق 60 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ونشر عمر كمال مشهدا من أغنية إنتي قلبي والذي جمعه مع شيماء المغربي وعلق علية قائلا: كليب إنتي قلبي 60 مليون مشاهدة على يوتيوب.

أغنية «إنت قلبي»

وطرح عمر كمال أغنية انتي قلبي في ديسمبر الماضي، واقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، الأغنية من كلمات إسلام المصري، ألحان على صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو، كما تصدرت الأغنية التريند فترة طويل بعد طرح الأغنية.

كلمات أغنية «إنت قلبي»

وتقول كلمات الأغنية:

إنت قلبي وربنا

نسيتيني العكننة

تخنقيني تعصبيني

مش هتمشي من هنا

كل حاجه ف دنيتي

إنت أصلا ضحكتي

وبأمانه إنت الأمانة

نفسي آخد فرصتي

ماتيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال

حبيبي بس إنت مين غيرك إنت فالتة وعاجبني يا غزال

مافيش بعد وعد لو برق رعد هفضل معاك مهما طال

يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال