طرح برومو أغنية عمر كمال الجديدة «الحلوة محلوة» (فيديو)

كشف الشاعر سامح الكومي عن مقطع من أغنية المطرب عمر كمال الجديدة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجهًا التهنئة له ولكل صناع الأغنية الجديدة التي تحمل اسم الحلوة محلوة.

طرح أغنية الحلوة محلوة كاملة على يوتيوب قريبًا

أغنية الحلوة محلوة، كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، توزيع إسلام ساسو، غناء عمر كمال بالمشاركة مع توفيق الدلو، ومن المقرر طرحها قريبًا على موقع المشاهدات يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية.

كلمات أغنية الحلوة محلوة

وتضمنت كلمات أغنية الحلوة محلوة للمطرب عمر كمال وتوفيق الدلو: «حلوة وقوية.. هي اللي جاية هي اللي عدت كل الناس.. حتة قمر حلوة وخطر وجمال عيونها ميتوصاش».

كما تضمنت الكلمات: «جمال شديد نازل جديد مالقوش في وصفه ومتسماش.. حبيت في ثانية دي في حتة تانية.. مع كل ثانية يا ناس تحلو.. بالعند فيهم هىي اللي فيهم، هي اللي أصلي وواكلة الجو».

وشملت كلمات الأغنية: «الحلوة محلوة أجمل بنات حوا.. دي جميلة من برة ورقيقة من جوة، مليانة حنية ومن القمر جاية، ملكة جمال الكون وأجمل عيون هي».

عمر كمال يغادر تركيا ويتوجه إلى الأردن

وأعلن عمر كمال منذ قليل، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، توجهه إلى الأردن ومغادرته تركيا، في إطار جولته لإحياء عدد من الحفلات بالخارج، معلقًا على صورته التي نشرها بقوله: «باي باي تركيا، إلى الأردن بإذن الله».