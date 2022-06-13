عمر كمال ينشر صورة رومانسية مع حبيبته: حياتي كلها

نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال صورة رومانسية مع حبيبته عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وحرص على عدم ظهور وجهها بالصورة التي نشرها، معلقا: «حياتي كلها».

عمر جمال يروج لأغنيته الجديدة

وكان عمر كمال قد روج عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة هجوم مفاجئ والتي يشاركة فيها الغناء المطرب الشعبي أحمد شيبة.

وطرح مؤخرا مغني المهرجانات عمر كمال، كليب بمشاركة حمادة مجدي، والذي يحمل اسم «أنتي قطتي.. ماي بيبي»، وبمشاركة الراقصة الاستعراضية أوكسانا، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج يونس.

كليب أنتي قطتي

وتقول كلمات الأغنية : «الكلام بصوتها أحلى من كل الكلام.. السلام بإيديها يعتبر تعظيم سلام.. الخصام معاها يبقى موت ومش خصام.. عيب اللي يضايقها يبقى عيل مش تمام.. القمر ده شافها حس نفسه مش قمر.. السهر معاها خلاني أعشق السهر».