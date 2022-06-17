زعيم دونيتسك الانفصالية: نريد السيطرة على أوكرانيا بأكملها

كشف دينيس بوشلين، زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، الموالية لروسيا، أنهم يريدون السيطرة على أوكرانيا بأكملها، حسبما نقلت «العربية نت» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تأكيد نوايا روسيا في أوكرانيا

يأتي هذا التصريح من جانب زعيم جمهورية دونيتسك، كتأكيد لما سبق وقاله مسئولون روس وأوكران، عن نوايا روسيا توسيع العملية العسكرية في أوكرانيا، مستقبلا، لتشمل السيطرة على العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، إذا لم تقبل سلطات كييف بالشروط والمطالب الروسية لوقف القتال.

تهديد بفقدان أوكرانيا لمزيد من الأراضي

كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس روسيا السابق، دميتري مدفيديف، قد قال في 3 يونيو الجاري، إن احتمال التوصل لتسوية دبلوماسية في أوكرانيا «أصبح ضئيلا»، وهدد بأن استمرار الرفض الأوكراني للتفاوض سيؤدي لفقدان أوكرانيا مزيدا من الأراضي، وصولا إلى فقدان سيادتها بشكل كامل.