أوكرانيا تستغيث بالغرب: الوضع صعب جدا ساعدونا

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها لن تستطيع الصمود طويلا، مؤكدة أن الوضع صعب جدا في شرق أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية وتحقق مكاسب كبيرة يوميا على الأرض، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

أوكرانيا: حصلنا على 10% من الأسلحة التي نحتاجها

وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أنها حصلت على نحو 10% فقط من الأسلحة التي تطالب بها الغرب، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من الانتصار أمام القوات الروسية في هذه الحرب دون مساعدة شركائها الغربيين.

5 مليارات دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا

جاء ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الوعود الغربية باستمرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، استمرار تدفق أنظمة صواريخ هايمرز والأسلحة الذكية الجديدة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بلغت 5 مليارات و300 مليون دولار منذ بداية السنة.