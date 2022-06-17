«أسرتها كلها ماتت».. أول تعليق من الناجية الوحيدة من حادث عقار الظاهر

فقدت «شيماء» أسرتها بالكامل في لحظة واحدة، والدها ووالدتها وشقيقها، في حادث سقوط عقار الظاهر الذي انهار تماماً بطوابقه الخمسة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لتجد الفتاة العشرينية نفسها وحيدة، لتكتب كلمات مؤثرة لها على صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك».

كلمات «شيماء» الأولى بعد فقدان أسرتها بالكامل

كتبت شيماء صلاح الناجية الوحيدة من حادث سقوط عقار الظاهر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أخويا يا حبيبي يا حتة من قلبي.. ودعني النهارده، وسابني لوحدي أكمل الحياة الصعبة جداً»، ثم تستكمل كلماتها الحزينة قائلة: «أخويا خد معاه بابا وماما، عشان الحياة تبقى أصعب وأصعب».

«شيماء»: اللهم أجرني في مصيبتي وهون عليا

وتختم «شيماء» حديثها عن أسرتها متابعة: «اللهم أجرني في مصيبتي وهون عليا» وأضافت أخيراً «ادعوا لي، وادعوا له وادعوا لهم.. الصبر من عندك يا رب.. كلهم توفوا إلى رحمة الله تعالى».

حكاية فقدان أسرة شيماء بالكامل في حادث عقار الظاهر

حسب رواية الأهالي والجيران، فإن العقار بدأ في الانهيار مع اقتراب عقارب الساعة من 3 فجراً، ومعها حاول أفراد الأسرة الأربعة الهرب من العقار، وبالفعل نجح الأبناء «شيماء» و«إسلام» في النجاة، وبشكل مفاجئ عاد «إسلام» مرة أخرى إلى المنزل من أجل إنقاذ والده «صلاح» ووالدته "أميمة"، ولكن الوقت لم يسعفه في إنقاذ والديه وانهار العقار بالكامل على الثلاثة، وبقيوا تحت الأنقاض والحطام حتى استطاعت القوات المدنية إخراج جثامينهم من أسفل الأنقاض.

تعيش بعدها حاليا «شيماء» أسوأ لحظات حياتها بفقدان أفراد أسرتها بالكامل ضمن إجمالي عدد ضحايا حادث سقوط عقار الظاهر 6 سكان، لا تجد أمامها حلا سواء الدعاء لله بأن يرحمهم، تاركة كلمات مؤثرة وحزينة على صفحتها بموقع «فيس بوك».