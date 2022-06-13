ضياء رشوان: الحوار الوطني نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة

تواصل إدارة الحوار الوطني استعدادتها التنظيمية واللوجستية قبل انطلاق الحوار، إذ حظت دعوات الحوار الوطني، استجابة واسعة من القوى الوطنية المختلفة، ورضا بين المواطنين، وأظهرت مؤشرات رصد مستويات الاستجابة للدعوة بين القوى السياسية، نسبة الاستجابة والتأييد التي وصلت إلى 96%، فيما مثلت نسبة الـ4% استجابة للدعوة مع حديث حول ضمانات الحوار، مشيرة إلى استبعاد ردود الفعل المحايدة المتمثلة في نشر الأخبار أو التقارير الإعلامية دون إبداء تعليق.

ضياء رشوان: الحوار الوطني يفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين الأطياف كافة

ووفقا لبيان صحفي لإدارة الحوار الوطني، قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمنسق العام للحوار الوطني، إنّ دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي وطني واسع يضم مختلف أطياف المجتمع السياسية والنقابية، والمدنية، وغيرها على قاعدة الشرعية الدستورية والقانونية، هو نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، ويفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين كل هذه الأطياف ـ اتفاقاً أو اختلافاً ـ من أجل مصلحة مصر وشعبها العظيم.

استجابة 96% للحوار الوطني

وبحسب إدارة الحوار الوطني، بلغت مستويات تلبية الدعوة للحوار نسبة 96%، إذ حظيت الدعوات بتفاعلات غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واحتلالها صدارة «الترند»، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، تيك توك»، كما كانت الأكثر بحثاً وفقا لمؤشرات موقع جوجل، بجانب التغطية الإعلامية الكثيفة ومعدلات التفاعل الرقمية الكبيرة للغاية.

ضياء رشوان منسقاً عام للحوار الوطني

وكانت إدارة الحوار، بدأت في الخطوات التنفيذية استعداداً لتنظيم الحوار الوطني على أعلى مستوى، والإعلان عن تشكيل أمانة فنية لتولي الأمور اللوجستية والتنظيمية وتوفير المعلومات، وبدء التشاور مع القوى الوطنية لتشكيل مجلس أمناء لتفعيل المشاركة وتحديد المخرجات النهائية، إذ وقع الاختيار على ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ليكون منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.