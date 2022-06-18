صلاح حسين: إنتاج شركة الكوك يغطي السوق الخارجي.. والخسارة «بفعل فاعل»

قال المهندس صلاح حسين، رئيس قطاع المصانع بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، إن ارتباط الكوك بشركة الحديد والصلب، عطلها عن عملية البحث عن أسواق أخرى، من أجل التوسع في التصدير.

إنتاج 190 ألف طن فقط في 2019

أضاف حسين، خلال تصريحات تلفزيونية، أن شركة الكوك تخسر، لأنها لم تعد تعمل بنفس الطاقة الإنتاجية التى بنيت على أساسها: «في 2019، تم انتاج 190 ألف طن فقط، بينما الطاقة الإنتاجية 400 ألف طن سنويا، ووصلت الخسارة إلى 237 مليون جنيه».

خسارة 30 مليون فقط في 2020

أوضح رئيس قطاع المصانع بشركة الكوك، أنه الشركة خسرت في عام 2020، نحو 30 مليون جنيه فقط، متابعا: «الخسارة 30 مليون جنيه فقط، بدلا من 237 مكسب، والشركة خسرت بفعل فاعل».

وأشار إلى أن شركة الكوك لديها سوق داخلي وخارجي، وأن العمر الافتراضي لأفران الشركة يبلغ 30 سنة، كما أن الشركة القابضة طلبت تخفيض الميزانية، مما أدى إلى «خسارة الشركة»، معقبا: «أفران شركة الكوك لا تعمل بكامل طاقتها».

إنتاج شركة الكوك يغطي السوق الخارجي

كشف «حسين»: «من المتوقع أن تحقق شركة الكوك، 22 مليون جنيه أرباح للعام المالي الحالي، والشركة تلقت طلبات من عدة دول، لإبرام عقود طويلة الأجل»، موضحا أن «إنتاج شركة الكوك يمكنه تغطية السوق الخارجي»، مؤكدا أن الشركة، هي الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط.