«الوطن» في شركة «النصر للغزل» بعد انهيار سقف عنبر 7 وإصابة العاملين

شهد عنبر «7» بوحدة مصنع نسيج شركة النصر للصباغة والتجهيز، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في محافظة الغربية، اليوم، حادثا مأسويًا، إذ سقط سقف العنبر بسبب التصدعات والشروخ، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة 6 آخرين، ما أصاب العاملين بحالة من الحزن والوجيعة، خاصة بعد استشهاد زميلهم السيد شعبان.

وانتقلت «الوطن» إلى موقع انهيار السقف الذي حدث في أحد عنابر شركة الغزل والنسيج، والذي يعمل به نحو 25 عاملا، مقسمين على ثلاث ورديات خلال 24 ساعة.

5 مباني رئيسية تعاني من تصدعات وشروخ

وأفادت مصادر داخل اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج، بأن هناك أكثر من 5 مباني رئيسية «عنابر» تابعة لمصانع الشركة، تعاني من تصدعات وشروخات، بالإضافة إلى وجود أماكن تسريب لمياه الأمطار، فضلا عن كابلات كهرباء متهالكة.

وأشارت المصادر النقابية، إلى أن عنبر 7 المنهار جرى صيانته وترميمه منذ 18 شهرًا، من جهة إحدى شركات الصيانة المتعاقدة.

إجازة 10 أيام للعاملين في الشركة

وفي هذا الصدد، منح الدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس الإدارة للشركة غزل المحلة والعضو المنتدب للشركة النصر، كافة العمال والعاملات إجازة 10 أيام، تبدأ من اليوم حتى 14 يناير من الشهر الجاري، لحين الانتهاء من إجراء مسح شامل، وأعمال صيانة كاملة، لكافة مباني وعنابر مصانع الغزل والنسيج، والقائمة على مساحة تقترب من 25 فدانًا، حفاظًا على أرواح جميع العاملين.

المحافظ يوجه بالرعاية الطبية للمصابين

كما شدد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، على الدكتور عبد الناصر حميده وكيل مديرية الصحة، بتوجيه كافة أوجه الرعاية الطبية للمصاب المحجوز في العناية المركز، وطالب مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة المساعدات الاجتماعية للمصابين.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد خالد عامر مأمور، قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انهيار سقف عنبر 7 بشركة النصر للغزل والنسيج، بدائرة مركز المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وتقدير قيمه الخسائر والتلفيات في الحادث.