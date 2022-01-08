«النسيج»: 100 ألف جنيه إعانات لشهيد العمل والمصاب في حادث شركة النصر

وجهت اللجنة النقابية بشركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، اليوم السبت، في بيان رسمي، شكرها العميق للنقابة العامة للغزل والنسيج، برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم، على رد الفعل الفوري بشأن حادث سقوط سقف بشركة النصر بالمحلة، والذي تسبب في وفاة عامل وإصابة آخر.

صرف تعويضات للضحايا

وكشفت اللجنة في بيانها الصادر، أن رئيس النقابة العامة قرر صرف مبلغ 100 ألف جنيه من النقابة العامة للمتوفى والمصاب، بواقع 50 ألفا للمتوفى، و20 ألفا للمصاب، إضافة إلى إعانة من اللجنة النقابية بواقع 20 ألفا للمتوفى، و10 آلاف للمصاب.

وأفادت اللجنة النقابية أن موقف النقابة العامة كان له رد فعل إيجابي لدى عمال الشركة نظرا لقيامها بدورها المنوط بالمنظمات النقابية العمالية، وهو حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم المشتركة والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الصحية والاجتماعية.

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث بحضور اللواء محمد العكل حكمدار بمركزي سمنود والمحلة، واللواء حسين لبيب رئيس مدينة المحلة، إلى موقع الحادث لمتابعة تطوراته.

وأفاد شهود عيان لـ«الوطن»، عن وجود ضحايا أسفل أنقاض السقف المنهار وجاري استخراجهم وخُصصت سيارات إسعاف لنقلهم إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.