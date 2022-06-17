موعد امتحانات الدور الثاني لأولى وثانية ثانوي 2022.. «مش في كل المنهج»

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الدور الثاني لأولى وثاني ثانوي 2022، موضحاً أن الامتحانات تعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة مثل منصة حصص مصر التعليمية.

موعد امتحانات الدور الثاني لأولى وثاني ثانوي 2022

وأكد «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أن موعد امتحانات الدور الثاني لأولى وثاني ثانوي 2022، يبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وعن امتحانات الدور الثاني لأولى وثاني ثانوي 2022، قال الدكتور طارق شوقي، إن الامتحانات تعقد بمقر المدارس الإعدادية أو الثانوية التي لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة، ويعقد في أي مادة حصل عليها الطالب على أقل من 50% مهما كان عددها وفي مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.

شكل امتحانات الدور الثاني لأولى وثاني ثانوي

امتحانات الدور الثاني لأولى وثاني ثانوي 2022 ستكون موحدة على مستوى الإدارة وتتولى الإدارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

وفي سياق متصل، وجَّه الدكتور طارق شوقي، جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية، بضرورة التدقيق والمراجعة في نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكداً أن التدقيق والمراجعة في نتائج الامتحانات هو مسؤولية مباشرة تقع على المديريات والإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بسحب أي نتائج في أي محافظة في مصر، وكل ما يقال في هذا «كذب وتضليل» والوزارة أعلنت ونشرت وأرسلت نتائج الجزء الإلكتروني في الامتحانات وهو فقط 35 درجة من 100 إلى المدارس.