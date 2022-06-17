وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة للمدارس بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي كانت ورقية بنسبة 50 درجة، أما الامتحانات المقالية للتيرم الثاني 50 درجة و30% للأسئلة المقالية.

وجود 15 درجة مسؤولية المدرسة بالكامل

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن ذلك يعني وجود 15 درجة مسؤولية المدرسة بالكامل وينحصر دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الـ70% من الدور الثاني فقط أي 35 درجة للجزء الإلكتروني في الامتحانات والذي تم تصحيحه بدون عنصر بشري وتقوم المدرسة بجمع وإعلان النتائج لا مركزياً.