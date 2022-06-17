عاجل.. وزير التعليم يكشف شكل امتحان الدور الثاني لأولى وثانية ثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وآلية عقد امتحان الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للعام الحالي 2021-2022.

وقال «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «يلزم على الطالب الحاصل على درجة أقل من 50%؜ في أي مادة، أداء امتحان الدور الثانى في هذه المواد، مهما كان عددها».

الامتحانات ورقية وفي مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط

وأكد أن الامتحانات تُعقد ورقية في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط والنجاح في امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على 50%؜ فأكثر في هذا الامتحان.

الامتحانات تبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك

وأوضح أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، تبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتتولى كل ادارة إعداد جدول الامتحانات، ويجري إعلانه في المدارس، وتُعقد الامتحانات بمقر المدارس الإعدادية أو الثانوية التي لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

ونوه إلى أن الامتحان موحد على مستوى الإدارة وتوضع الأسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة، على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.