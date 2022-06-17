درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تحذر بشدة من خطر في ساعات النهار

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليلا عن درجات الحرارة غدا السبت، الموافق 18 يونيو 2022، موضحة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود خلال ساعات النهار طقس حار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد، إلى أن الطقس، سيكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، فيما تشهد مناطق شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أجواء شديدة الحرارة.

مؤشرات درجات الحرارة غدا

بالنسبة لتفاصيل درجات الحرارة غدا، تسجل مدينة إدفو بمحافظة أسوان، أعلى درجة، إذ تصل إلى 41 درجة مئوية، فيما تسجل القاهرة 34 درجة، وتشهد حالة الطقس غدا، أيضا، نشاط ملحوظ للرياح، وتكون الأجواء مشمسة على مختلف المناطق.

درجات الحرارة غدا بمدن مصر

نستعرض درجات الحرارة غدا، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، التي حذرت من نشاط منخفض الهند الموسمي، موضحة أنه يتسبب في ارتفاع الحرارة، ناصحة المواطنين، بعدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة، خلال ساعات النهار ووقت الذروة.

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 29 - 21

وادي النطرون 34 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 34 - 23

دمنهور 32 - 22

بلطيم 28 - 21

مطروح 27 - 21

السلوم 29 - 21

سيوة 35 - 20

بورسعيد 29 - 21

دمياط 29 - 23

الزقازيق 34 - 23

المنصورة 34 - 23

الإسماعيلية 35 - 23

السويس 34 - 23

العريش 31 - 22

رفح 30 - 21

رأس سدر 36 - 24

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 25

طابا 36 - 25

كاترين 30 - 18

الطور 36 - 25

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 26

مرسى علم 38 - 26

الفيوم 35 - 24

بني سويف 35 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 36 - 24

سوهاج 37 - 25

قنا 38 - 26

الأقصر 39 - 27

أسوان 40 - 27

إدفو 41 - 27

أبو سمبل 40 - 28

الوادي الجديد 39 - 26

شلاتين 36 - 25

أبو رماد 35 - 25

حلايب 33 - 27

رأس حدربة 32 - 28