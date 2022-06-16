درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع.. اعرف حالة الطقس بكل المحافظات

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بساعات الليل شهدته عدة مناطق مختلفة بالبلاد، جعلت الكثير من المواطنين يتساءلون عن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، أنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء استقرارا في الأحوال الجوية، مع استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه بالنسبة لحالة البحرين، سيكون نشاط الرياح على البحر المتوسط خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، بينما تكون بالبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، وجاءت كالتالي:

الخميس الموافق 16 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى.

- السواحل الشمالية: 28 درجة للعظمى و22 للصغرى.

- جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغبرى.

- شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

- جنوب الصعيد: 40 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

الجمعة الموافق 17 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و24 للصغرى.

- السواحل الشمالية: 28 درجة للعظمى و22 للصغرى.

- جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغبرى.

- شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

- جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

السبت الموافق 18 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى.

- السواحل الشمالية: 28 درجة للعظمى و21 للصغرى.

- جنوب سيناء: 37 درجة للعظمى و27 درجة للصغبرى.

- شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

- جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

الأحد الموافق 19 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و23 للصغرى.

- السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

- جنوب سيناء: 37 درجة للعظمى و27 درجة للصغبرى.

- شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

- جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

الاثنين الموافق 20 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و22 للصغرى.

- السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و21 للصغرى.

- جنوب سيناء: 37 درجة للعظمى و26 درجة للصغبرى.

- شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى.

- جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و23 للصغرى.

- السواحل الشمالية: 28 درجة للعظمى و21 للصغرى.

- جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و27 درجة للصغبرى.

- شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

- جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.