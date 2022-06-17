ارتفاع درجات الحرارة في سوهاج.. والأهالي يلجأون لنهر النيل هربا من الجو

تشهد محافظة سوهاج اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا خاصة في فترة الظهيرة، حار ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج

وتسجل محافظة سوهاج اليوم، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، 37 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 25.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فاليوم يشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من النهار، وتزداد في النصف الثاني من اليوم.

درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الجمعة، في شمال الصعيد 36 درجة مئوية للعظمى و25 للصغرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

بينما تبلغ درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد 41 للعظمى و27 مئوية للصغرى، في طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا.

جدير بالذكر أن مواطني محافظة سوهاج يلجأون إلى شاطى نهر النيل والمسطحات المائية بالمحافظة، هربا من حرارة الجو.