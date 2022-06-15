الأرصاد الجوية: درجات الحرارة مستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ البلاد ما زالت تتأثر بامتداد المنخفض الجوي الآتي من سطح البحر المتوسط في طبقات الجو العليا، تصاحبها رياح شمالية شرقية.

وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود استقرار كبير فى حالة الطقس، حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تستقر درجات الحرارة بين 34 و35 على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، إذ يسود طقس حار خلال ساعات النهار، يكون معتدلًا مع بداية ساعات المساء، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، حيت تتراوح درجات الحرارة بين 40 و42، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية والشمالية الغربية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 يونيو

درجات الحرارة المتوقعة حتى الأسبوع المقبل:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة السبت 18 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة الأحد 19 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 20 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.