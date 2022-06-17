درجات الحرارة اليوم الجمعة 17-6-2022 على مصر.. استمرار الأجواء الحارة

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء لدرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-6-2022 وحالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية.

ويسود اليوم طقس معتدل، ويكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارًا، مائلًا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، معتدل ليلًا على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية وحالة البحرين

وتوقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح يسود البلاد، وتكون الأجواء مشمسة على مختلف المناطق، كما توجد شبورة على القاهرة الكبرى وعدد من الأنحاء منها الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية .

حالة البحر وارتفاع الأمواج

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يكون من 1 إلى 1.5 مترًا، أما البحر الأحمر فتكون فتراوح من مترين 2 إلى مترين ونصف متر، فيما يكون اتجاه الرياح شمالية غربية على كل منهما.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة اليوم المتوقعة على مختلف محافظات الجمهورية ، وفقًا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي استقرت عند نفس معدلات أمس للصغرى والعظمى لأغلب الأنحاء، كما يلي:

القاهرة 34 23

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 22

دمنهور 32 21

بلطيم 28 21

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 30 22

دمياط 29 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 37 17

نخل 37 25

نويبع 37 25

طابا 35 24

كاترين 30 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 26

إدفو 40 27

أبو سمبل 39 27

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 32 22

رأس حدربة 31 22