سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-6-2022 في محلات الصاغة

تغيرات طرأت على أسعار الذهب خلال الساعات والأيام الماضية، إذ شهد المعدن الأصفر تراجعا لم يتم حدوثه منذ عدة أسابيع، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 عن قيمة الألف جنيه، وسط تساؤلات ماذا سيحدث للمدن النفيس خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

وسجل سعر الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم السبت 18 يونيو 2022، تأثرا بقرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع الفائدة إلى 75 نقطة للمرة الأولى منذ 28 عاما.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويستعرض «الوطن»، أبرز أسعار الذهب اليوم في مصر، داخل محال الصاغة، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم السبت، قيمة مالية تتراوح بين 855 و858 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت، إلى نحو 997 جنيها للبيع، و1001 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، في بداية تعاملات اليوم السبت، عند 1139 جنيها للبيع، و1144 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم السبت، نحو 7976 جنيها للبيع، و8008 جنيهات للشراء.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب، اليوم السبت، نحو 1139429 جنيها، للبيع، و1144000 جنيه، للشراء.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، في أسواق المال، إلى نحو 831.79 جنيه، بما يعادل 44.38 دولار.

وبلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 970.43 جنيه، بما يعادل 51.78 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1109 جنيهات، بما يعادل 59.18 دولار.

وحقق سعر الجنيه الذهب نحو 7763 جنيها، بما يعادل 414.25 دولار.