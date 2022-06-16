«المركزي»: مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تشعل أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.1%، لتستقر عند 1871.6 دولار للأوقية، وسط ضغوط من مخاوف تباطؤ النشاط الاقتصادي، والذي تقوده سياسات التشديد الكمي أو النقدي للعديد من الدول بوتيرة أكثر قوة، بعد أن وصلت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عامًا، وفقًا للنشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري.

«المركزي»: مخاوف التباطؤ والركود الاقتصادي ترفع أسعار الذهب عالميا 1.1%

وتابعت النشرة الأسبوعية الخاصة بتطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 3 يونيو إلى 10 يونيو 2022، أنَّ المخاوف زادت حدتها مع خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، ما يجعل الاستثمار في الذهب ملاذا آمنا.

أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع للأسبوع الرابع

وارتفعت أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 1.9% لتستقر عند 122 دولار للبرميل، وسط توقعات بتعافي الطلب في الصين بعد أن خففت الحكومة القيود الاحترازية المفروضة لمكافحة وباء كورونا.

وبحسب المركزي المصري في نشرته الأسبوعية، فقد ساهمت التعليقات الصادرة عن وزير الطاقة الإماراتي والتي تفيد بأنه لا يعتقد أن أسعار النفط اقتربت من ذروتها، لأن مع إعادة فتح الصين ستتعرض الأسعار لضغوط صعودية، ما يدعم الأسعار.

كما أظهرت بيانات تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع معدلات الطلب على البنزين على الرغم من ارتفاع الأسعار بمحطات الوقود، ما تسبب في انخفاض مخزون البنزين المتاح بمقدار 0.8 مليون برميل.

وأفادت بيانات التقرير أنَّ واردات النفط الخام ارتفعت بنسبة 1.9% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عكس النفط بعض المكاسب بحلول نهاية الأسبوع حيث أدت أرقام التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة التوقعات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بقوة أكبر مما قد يضر بالأنشطة الاقتصادية.

بينما استعادت أيضا أسعار النفط بعض مكاسبها السابقة مع الإعلان عن قيود إغلاق جديدة فرضتها الحكومة الصينية في شنغهاي.