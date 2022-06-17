أسعار الذهب اليوم في مصر.. التراجع يسيطر على عيار 21 بجميع محال الصاغة

يتغير حال المعدن الأصفر، بين ليلة وضحاها، وساعة وأخرى، وسط اهتمام كبير من المواطنين بمتابعة حركة السوق والتداولات خلال الفترة الحالية، خاصة قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، بالإضافة إلى تراجعه بشكل كبير الأيام الماضية، لذا يبحث الناس عن أسعار الذهب اليوم في مصر، تحديدا في محال الصاغة، مع نهاية تعاملات الجمعة.

وسجل سعر الذهب انخفاضا ملحوظا في مصر خلال تعاملات منتصف اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، تأثرا بقرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع الفائدة إلى 75 نقطة للمرة الأولى منذ 28 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الطلب على المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

نستعرض أبرز أسعار الذهب اليوم في مصر، التي سجلت انخفاضا لم يحدث منذ منتصف مايو الماضي، إذ جاءت الأسعار داخل محال الصاغة، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الجمعة، قيمة مالية تتراوح بين 855 و858 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة، إلى نحو 997 جنيها، للبيع، و1001 جنيه، للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، عند 1139 جنيها، للبيع، و1144 جنيها، للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة، نحو 7976 جنيها، للبيع، و8008 جنيهات، للشراء.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب، اليوم الجمعة، نحو 1139429 جنيها، للبيع، و1144000 جنيه، للشراء.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022، في أسواق المال، إلى نحو 831.79 جنيه، بما يعادل 44.38 دولار.

وبلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 970.43 جنيه، بما يعادل 51.78 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1109 جنيهات، بما يعادل 59.18 دولار.

وحقق سعر الجنيه الذهب نحو 7763 جنيها، بما يعادل 414.25 دولار.