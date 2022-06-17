جولدمان ساكس يراهن على ارتفاع أسعار الذهب لـ2500 دولار

الجميع يبحث عن الاستثمار ويتابع أسعار الذهب سواء عالميا أو محليا وذلك بسبب أزمة التضخم المالية بالإضافة إلى قيام البنوك المركزية في العالم وعلى رأسها البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ولكن الأغلبية يبحثون عن الاستثمار الآمن وهو شراء الذهب.

انتعاش سوق الذهب

ولذلك نشر بنك جولد مان ساكس، تقرير وتوقع فيه انتعاش الطلب على الذهب في الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من 2022، في ظل نقص السيولة بالأسواق حيث ينظر لتراجع أسعار الذهب بالفترة الحالية على أنه نقطة دخول جيدة في حين أن البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة.

وتوقع بنك جولدمان ساكس، ارتفاع أسعار الذهب لكنه أخر المسار من خلال مراجعة أهدافه لمدة ثلاثة وستة أشهر إلى 2100 دولار و2300 دولار من 2300 دولار و2500 دولار على التوالي، وذكر في التقرير - من خلال المحللين وعلى رأسهم ميخائيل سبروجيس - إن الذهب قد تعرض لصدمة ثروة كبيرة على خلفية ضعف اليوان في أعقاب التأثير الاقتصادي لعمليات الإغلاق في الصين، أكبر مستهلك في العالم، ومن ثم عدلت المجموعة أهدافها السعرية للمعدن، لكنها أوضحت أنه مع ذلك ربما يكون الأسوأ قد انتهى بالنسبة لأسعار الذهب.

واوضح ميخائيل سبروجيس المحلل فى بنك جولدمان ساكس أن أزمة الغذاء والطاقة الحالية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تعرض عملات الأسواق الناشئة الأخرى للضغط مؤكدا أن تأثير الانخفاض السلبي للذهب قد تفاقم بشكل أكبر من خلال تصفية العقود الآجلة قصيرة الأجل الموجهة ومراكز الصناديق المتداولة في البورصة، والتي تعتبر حساسة لاتجاهات الدولار.

أسعار الذهب تتراجع

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت ما يقرب من 7% خلال الربع الأول من سنة 2022 وذلك بسبب زيادة التوقعات على أن البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي سيقوم برفع سعر الفائدة خلال عام 2022، حيث كان محللو بنك جولدمان ساكس، توقعوا رفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار 75 نقطة أساس خلال الصيف، مما قد يضعف النمو في الولايات المتحدة، ويزيد من المخاوف من مخاطر الركود ويعزز الطلب على الاستثمار في الذهب.

إنتاج الذهب المحلي الروسي

كما أشار البنك إلى أن إنتاج الذهب المحلي الروسي سيظل داخل البلاد حيث يواجه فائضًا من الدولارات ويهدف المركزي الروسي إلى منع الارتفاع المفرط للعملة، وبالنظر إلى الخيارات المحدودة للاستثمار في الأصول الأجنبية، يبدو أن شراء إنتاج الذهب المحلي من أسهل الطرق لمنع القوة المفرطة للروبل.