عاطل ينتحل شخصية مفتش تمويني للنصب على المخابز

انتحل عاطل انتحال شخصية مفتش تموين لجني الأموال من أصحاب المخابز، ومرت حيلته 3 مرات على أصحاب مخابز مختلفين، فلم يقنع ولم ترضى نفسه، وقرر الاستمرار في الأمر ليذهب لصاحب مخبز آخر في البدرشين ارتاب في أمره وكان سبب ضبطه وفضيحته.

صاحب المخبز يرتاب في أمره

ودخل العاطل إلى المخبز بصفته مفتش تموين غير آبه أو مهتم فقد مرت حيلته على 3 من أصحاب المخابز قبله، الأمر الذي جعل الموضوع يبدو بسيطًا من وجهة نظره ومصدرًا سهلًا لجني الأموال بطريقة غير مشروعة أو مبررة، فزادته محاولاته السابقة ثقة في نفسه، ولكن بدأ صاحب المخبز ينظر إلى المتهم بنظرات مدققة ليكتشف أنه نصاب فلا هيئته ولا حديثه يوحيان بأنه مفتش تمويني، فقرر احتجازه والاتصال بشرطة النجدة للإبلاغ عنه لتنكشف حيلته ويظهر ما حاول إخفائه من حقيقة.

ضبط المتهم

على الفور حضرت قوة أمنية إلى المخبز فور تلقيها البلاغ وجرى نقل المتهم إلى ديوان مركز شرطة أبوالنمرس، بعمل التحريات اللازمة تبين أنه عاطل مقيم بمنطقة حلوان انتحل هوية مفتش تموين قاصداً مركز أبوالنمرس ليكون وجهته لجني الأموال، كما تبين أن تلك الواقعة لم تكن الأولى بل يسبقها ثلاث وقائع نصب نفذها بنفس الطريقة، وتحرر المحضر اللزم عن الواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تتابع سير مجرى التحقيقات في الواقعة.