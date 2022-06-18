إليسا وسعد لمجرد يقدمان «من أول دقيقة» لأول مرة معا على المسرح

أحيا الثنائي إليسا وسعد لمجرد حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن حفلات موسم جدة، وقدم الثنائي لأول مرة سويًا على المسرح أغنيتهما «من أول دقيقة»، وسط تفاعل الجمهور بالتصفيق والغناء.

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

إليسا تستعد لألبومها الجديد

ومن ناحية، أعلنت إليسا منذ أيام قليلة أنها تعمل على التحضير لألبومها الجديد، وبدأت بالفعل في تسجيل أغانيه ليشهد النور قريبا، حيث نشرت صورة لها من داخل الأستوديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «يبدو أن شخصًا ما عاد إلى الأستوديو لتحضير الألبوم الجديد! أستطيع أن أعلن رسميًا أننا بدأنا تسجيل الألبوم الجديد».