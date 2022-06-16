تعرف على أسعار الحفل المنتظر بين إليسا ووائل كفوري في الغردقة

طرحت الشركة المنظمة للحفل المنتظر بين النجمين وائل كفوري وإليسا، الذي من المقرر أن يقام في الأول من شهر يوليو المقبل، في مكادي الغردقة البحر الأحمر، تذاكر الحفل.

وستكون التذاكر من فئتين، الأولى تصل إلى 1500 جنيه، والأخرى 800 جنيه.

إليسا تعرب عن سعادتها بالحفل

وأعربت إليسا عن سعادتها البالغة وانتظارها لحفلها المقبل في مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل الذي يجمعها بالفنان وائل كفوري، وعلقت عليه قائلة: «متحمسة جدا للعودة مرة أخرى إلى مصر في الأول من يوليو المقبل، وهذه المرة مع الفنان الجميل وائل كفوري، على مسرح واحد في ليلة ساحرة، أنا لا أطيق الانتظار لرؤية عائلتي المصرية من جديد».

يذكر أن هذه ليست الحفلة الأولى التي ستجمع إليسا وكفوري في 2022؛ إذ أنه كان هناك حفل جمعهما بالسعودية منذ أكثر من شهر، وآخر كبير منذ أيام في دولة الكويت.

إليسا تستعد لحفل غنائي برفقة سعد لمجرد

يذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي، برفقة الفنان سعد لمجرد في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم جدة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الديو الغنائي «من أول دقيقة»، الذي جمعهما خلال الأيام الماضية.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، للحفل، ونشرت البوستر الخاص به، وعلقت عليه قائلة: «حفلنا الجاي في موسم جدة رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، وراح يغنون لنا أغنيتهم من أول دقيقة، ولأول مرة في حفل يجمعهما 17 يونيو على مسرح موسم جدة، وقريب بنعلن عن موعد طرح التذاكر».