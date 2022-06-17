إليسا توجه رسالة إلى أصالة: «بحب نفسيتك الحلوة»

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة للفنانة أصالة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، حيث قامت بنشر مقطع فيديو من الحفل الأخير للفنانة السورية وهي تقوم بغناء «عا بالي حبيبي» التي قدمتها في ألبوم «تصدق بمين» عام 2009، وعلقت على الفيديو قائلة: «شو بحبك وبحب نفسيتك الحلوة».

وتجمع إليسا وأصالة علاقة صداقة عميقة، حيث حرصت الأولى على التواجد في زفاف شام ابنة أصالة كما تدخلت للصلح بينها وبين أحلام في الأزمة التي استمرت بينهما، وتحدثت في أكثر من مرة عن العلاقة التي تجمعهما والتي تصل إلى الأخوة، وذلك بحسب تدوينة سابقة نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «بحلقة مراحل، داهمني الوقت قبل ما أذكر اتنين من أعز أصدقائي أصالة وحماقي، يمكن لأن ما بعدّن من الصداقات الفنية، بعتبرهم عيلة وأخوة»،

أصالة تغني «عا بالي حبيبي».. وإليسا توجه لها رسالة

شو بحبك وبحب نفسيتك الحلوة pic.twitter.com/GdrJDew5zW — Elissa (@elissakh) June 16, 2022

إليسا وسعد لمجرد يقدمان «من أول دقيقة» للمرة الأولى على المسرح في «موسم جدة»

وتتواجد الفنانة اللبنانية في المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة مساء اليوم، ضمن فعاليات موسم جدة من المقرر أن يشاركها الحفل الفنان المغربي سعد لمجرد، احتفالا بنجاح أغنية «من أول دقيقة» التي حققت نسب مشاهدات عالية وصلت لـ 128 مليون مشاهدة خلال 6 أسابيع من طرحها على «يوتيوب»، والتي من المقرر أن يقدمها معا للمرة الأولى على خشبة المسرح، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية.

يذكر أن أغنية «من أول دقيقة» من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.