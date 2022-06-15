إليسا تروج لحفلها في مصر مع وائل كفوري: «لا أطيق الانتظار»

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة الغردقة بمصر برفقة الفنان اللبناني وائل كفوري، وذلك يوم الجمعة 1 من يوليو المقبل، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيهما.

إليسا تعبر عن سعادتها بحفلها في مصر

أعربت إليسا عن سعادتها البالغة وانتظارها لحفلها المقبل في مصر، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل الذي يجمعها بالفنان وائل كفوري، وعلقت عليها قائلة: «متحمسة جدا للعودة مرة أخرى إلى مصر في الأول من يوليو المقبل، وهذه المرة مع الفنان الجميل وائل كفوري، على مسرح واحد في ليلة ساحرة، أنا لا أطيق الانتظار لرؤية عائلتي المصرية من جديد».

إليسا في موسم جدة برفقة سعد لمجرد

كما تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي برفقة الفنان سعد لمجرد في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم جدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الديو الغنائي «من أول دقيقة» الذي جمعهما الأيام الماضية.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، إذ نشرت بوستر الحفل، وعلقت قائلة: «حفلنا الجاي في موسم جدة رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، وراح يغنون لنا أغنيتهم من أول دقيقة ولأول مرة في حفل يجمعهما 17 يونيو على مسرح موسم جدة، وقريب بنعلن عن موعد طرح التذاكر».

أغنية من أول دقيقة تقترب من 124 مليون مشاهدة

وحققت أغنية «من أول دقيقة» التي جمعت بين سعد لمجرد وإليسا لأول مرة نجاحا كبيرا الفترة الماضية بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ اقتربت الأغنية من 124 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».