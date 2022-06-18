برنسة عبدالغني: موظفة في وزارة التضامن ضيعت ورق المعاش بتاعي

أعربت الفنانة برنسة عبدالغني عن استيائها الشديد من تسبب موظفة تعمل بوزارة التضامن الاجتماعي في ضياع أوراق معاشها المقرر من الدولة، بعد استجابة الوزارة لها في إقرار معاش لها عقب ظهورها في بث مباشر مع جريدة «الوطن» قبل أشهر عدة، حيث ذهبت بأوراقها للتأمينات كي تنهي الإجراءات، وتركت الأوراق لهم كما طلبوا منها.

تفاصيل أزمة معاش برنسة عبدالغني

وقالت «برنسة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّها توجّهت إلى الوزارة بعد أسبوعين من تقديمها للأوراق المطلوبة لأخذ ورق معاشها، لكنها تفاجأت بالموظفة تبلغها بضياع أوراقها، إلا أنّها وعدتها بتدارك هذه المسألة وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمعاش، لكنها لم ترد على اتصالاتها منذ ذلك الحين إلى الآن.

برنسة عبدالغني تطالب «التضامن» بالتدخل

وطالبت برنسة عبد الغني، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتدخل الفوري لحل مشكلتها للحصول على معاشها المقرر لها من الدولة.

كانت الفنانة برنسة عبدالغني تصدرت محركات البحث من قبل، عندما تجددت أزمتها مرة أخرى، وكشفت لـ«الوطن»، آنذاك أنّها لم تعد تتلقَ أي أعمال فنية للمشاركة فيها رغم مشوارها الفني الطويل.

ووجّهت نداءً إلى مكاتب اختبارات الأداء لإعطائها فرصة المشاركة في المسلسلات والأفلام قائلة: «بناشد مكاتب الكاستنج، أنا عاوزة أشتغل، ومحدش راضي يشغلني، أنا مش بشحت ومش عاوزة حاجة من حد، ومش هقعد أستنى حسنة من حد»، لافتة إلى أنّها قادرة على العمل، ولكنها لم تحصل على أي فرصة، خاصةً بعد تراكم الديون عليها خلال الآونة الأخيرة.