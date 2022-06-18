محمد رمضان يدخل حفله في الأردن بسيارة «فيديو»

أحيا الفنان محمد رمضان منذ ساعات قليلة حفله الغنائي الضخم، في الأردن إذ نفدت تذاكر الحفل قبل إقامته بأيام.

وفاجئ محمد رمضان جمهوره بالدخول إلى المسرح بسيارة وسط هتافات وصيحات من الجمهور.

وقدم رمضان خلال الحفل مجموعه استعراضات على عدد من أغانيه الشهيرة، كما قدم خلال الحفل أغنيته الجديدة «بلالين».

محمد رمضان يستعد لطرح كليب «تنطيط»

ويستعد الفنان محمد رمضان خلال أيام لطرح أغنيته الجديدة تنطيط والتي روج لها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» ونشر محمد رمضان صوره له من الكليب وظهر كعادتة بـ«لوك» مختلف يمسك سيجار في يده، وولاعة ويرتدي بورنيطة سوداء على رأسه ويترتدي «جاكيت» أحمر، وعلق رمضان على الصورة قائلًا: «تنطيط قريبًا».

أغنية «تنطيط» من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.