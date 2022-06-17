محمد رمضان وتامر عاشور وإليسا نجوم حفلات اليوم

يشهد مساء اليوم الجمعة، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية التي سيحييها عدد من نجوم الغناء سواء داخل مصر أو خارج مصر وسيقدمون مجموعة من أغانيهم المميزة.

وسيكون من ضمن المطربين الذين سيحييون حفل غنائي كبير هو الفنان تامر عاشور والذي سيحيي حفلا غنائيا داخل مصر وتحديدا داخل أحد المولات التجارية في منطقة العاشر وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وداخل مصر أيضا سيحيي الفنان علي الهلباوي حفلا غنائيا على خشبة مسرح النهار بساقية الصاوي وسينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وبالفعل كانت قد نفدت تذاكر الحفل وأعلنت عن هذا الأمر الساقية.

محمد رمضان في حفل غنائي

هناك أيضا الفنان محمد رمضان والذي سيحيي حفلا غنائيا كبيرا في دولة الأردن سيقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه المميزة وكان بالفعل قد وصل الأردن مساء أمس استعدادا للحفل.

وينضم إليهم أيضا الفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد اللذان سيحييان حفلا غنائيا كبيرا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسيكون هذا الحفل الغنائي الأول لهما بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا مؤخرا من خلال الديو الغنائي الذي جمعهما والذي حمل اسم «من أول دقيقة»، وهذا الأمر جعل الجمهور يتهافت على حجز التذاكر بشكل كبير.

وائل كفوري في قطر

وسيكون هناك حفل غنائي آخر للفنان وائل كفوري والذي سيقام مساء اليوم في دولة قطر وسيقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه الخاصة والمنوعة التي يطلبها الجمهور دائما منه.