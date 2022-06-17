محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في الأردن اليوم

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا الليلة في الأردن، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه.

محمد رمضان يروج لحفله في الأردن

وحرص محمد رمضان على الترويج للحفل خلال الأيام الماضية، حيث نشر فيديو له أثناء توجهه إلى الأردن عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق على الصور قائلا: «في طريقي إلى أقوى حفلة في المملكة الأردنية الهاشمية، جمهوري الأردني الحبيب الغالي أشوفكم على خير وبخير الجمعة القادمة».

محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في تركيا

كما يستعد محمد رمضان لإحياء أول حفل غنائي له في إسطنبول بتركيا، خلال الفترة المقبلة، ونشر محمد رمضان البوستر الرسمي للحفل عبر «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «أنا متحمس جدا لأول حفلة في إسطنبول بتركيا يوم 13 يوليو المقبل».

وقام رمضان الأيام الماضية بطرح البرومو الرسمي لأغنيته الجديدة «تنطيط» التي من المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» الفترة المقبلة.

أغنية «بلالين» تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة

كانت آخر أعمال «رمضان» فيديو كليب أغنية «بلالين» التي قام بطرحها الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وتخطت الـ 5 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب».

وعرض لرمضان خلال السباق الرمضاني الماضي 2022 مسلسل «المشوار» الذي عرض عبر قناة DMC، وشاركه في بطولة المسلسل دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، بيومي فؤاد، الطفل محمد عزازي، وسيد رجب، وأسما ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.