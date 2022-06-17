زحام جماهيري في الأردن بسبب محمد رمضان: «كل الحب للمملكة» (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، يظهر من خلاله التفاف عدد كبير من جمهوره ومتابعيه بدولة الأردن، وذلك قبل ساعات من إحيائه حفلًا غنائيًا، اليوم الجمعة.

محمد رمضان: كل الحب للملكة الأردنية

واستعان محمد رمضان، بمقطع من أغنيته الجديدة بلالين، خلال التفاف الجمهور عليه، وعلّق على الفيديو عبر حسابه على «إنستجرام» قائلا: «كل الحب للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً و شعباً، جمعة مباركة».

وتضمنت كلمات مقطع الفيديو الذي استعان به محمد رمضان وسط تزاحم المواطنين حوله وقيامهم بالتقاط صور سيلفي معه: «ملايين أنا ملايين.. جمهوري أنا ملايين وفي ضهري أنا ملايين.. في كل حتة ورايا ملايين».

أغنية بلالين حققت ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة

وكان محمد رمضان قد سبقه بمقطع فيديو آخر في الساعات الماضية، أثناء صعوده إلى الطائرة بصحبة شقيقه، معلقًا عليه: «في طريقي إلى أقوى حفلة في المملكة الأردنية الهاشمية، جمهوري الأردني الحبيب الغالي أشوفكم على خير وبخير الجمعة».

وطرح محمد رمضان، في نهاية شهر مايو الماضي، فيديو كليب أغنية بلالين عبر موقع المشاهدات يوتيوب، وحقق ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، توزيع شندي وخليل، مدير تصوير فيكتور كريدي.