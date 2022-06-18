رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة زوجها في تصادم دراجة نارية وسيارة بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
09:01 ص | السبت 18 يونيو 2022
ارشيفية

ارشيفية

لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، فيما أصيب الزوج بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، في حادث على طريق «الزقازيق - ديرب نجم»، بمحافظة الشرقية.

مصرع سيدة وطفلتها

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تصادم موتسيكل وسيارة نقل على طريق «ديرب نجم - الزقازيق»، ما أسفر عن مصرع سيدة وطفلتها وإصابة زوجها.

التحفظ على الجثتين بالمستشفى 

ونُقل الزوج إلى مستشفي ديرب نجم المركزي، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيقات.

اقرأ المزيد:

وكيل «صحة الشرقية» يوجه بمراجعة المخصصات المالية لموردي المستلزمات الطبية

بريد الوطن .. مشكلة تؤرقنا فى محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يتابع توريد القمح إلى الشون والصوامع

محافظ الشرقية يُتابع مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة
بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد