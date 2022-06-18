مصرع سيدة وطفلتها وإصابة زوجها في تصادم دراجة نارية وسيارة بالشرقية

لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، فيما أصيب الزوج بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، في حادث على طريق «الزقازيق - ديرب نجم»، بمحافظة الشرقية.

مصرع سيدة وطفلتها

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تصادم موتسيكل وسيارة نقل على طريق «ديرب نجم - الزقازيق»، ما أسفر عن مصرع سيدة وطفلتها وإصابة زوجها.

التحفظ على الجثتين بالمستشفى

ونُقل الزوج إلى مستشفي ديرب نجم المركزي، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيقات.