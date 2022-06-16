محافظ الشرقية يُتابع مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مطالبا رؤساء المراكز والمدن بتشجيع المواطنين على المضي قدما نحو إنهاء إجراءات التقنين، والدخول تحت مظلة الدولة، والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، مؤكدا أنّ الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

وطالب محافظ الشرقية، مدير إدارة الأملاك بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

تقنين أملاك الدولة بالشرقية

واستعرض العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، الموقف الحالي لمنظومة التقنين، حيث جرى تحرير 10260 عقدا بمراكز المحافظة، إضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها وعددها 1826، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و463 طلبا، منها 14 ألفا و507 طلبات صالح للتقنين، و2956 طلب غير صالح للتقنين، وتواصل لجان الفحص والمعاينة عملها لانتهاء من الطلبات المتبقية.

لجان لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة، أنّه جرى عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن، ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع باستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقا للقانون 241 لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.