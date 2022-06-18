إليسا تؤجل ألبومها بسبب «من أول دقيقة» .. وتجهز لـ«سنجل صيفي لبناني»

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي كان من المقرر أن يطرح نهاية شهر يوليو المقبل إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنيتها المصرية مع سعد لمجرد «من أول دقيقة».

إليسا تجهز لطرح أغنية سنجل

قالت إليسا خلال مقابلتها مع وسائل الإعلام قبل حفلها الغنائي في مدينة جدة إنَّ النجاح الكبير الذي حققه ديو من أول دقيقة جعلها تعيد النظر في طرح ألبومها الغنائي في الوقت الراهن وقررت تأجيله لأجل غير مسمي.

وأضافت إليسا خلال مقابلتها مع وسائل الإعلام العربية أنَّها تجهز حاليًا لأغنية صيفية لبنانية لكي تطرحها خلال الأسابيع المقبلة تعويضًا عن تأجيل الألبوم.

ألبوم إليسا الجديد سيتضمن كالعادة عددًا كبيرًا من الأغنيات سيتخطى 10 أغنيات، من بينها أغنيات باللهجة المصرية تتعاون فيها مع الشعراء نادر عبدالله وأيمن بهجت قمر وأسامة مصطفى ومن الملحنين محمد رحيم ومحمد يحيي.

الفنانة إليسا كانت قد طرحت آخر ألبوماتها الغنائية عام 2020 بعنوان «صاحبة رأي»، وتضمن الألبوم عددًا كبيرًا من الأغنيات التي قدمتها باللهجتين المصرية واللبنانية.

إليسا تتعاون مع عدد من المصريين في ألبومها الجديد

وعقب طرح الألبوم أنهت تعاقدها مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات وقررت الاعتماد بشكل كبير على نفسها في الإنتاج.

أغنية «من أول دقيقة» من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، ويقول مطلع الأغنية: «ارسمني في ليلك نجمة.. ضيها يلمع في العين، أكتبني في عمرك كلمة.. يحكوها الناس بعدين، أنا نفسي أعيش فوق عمري.. يا حبيبي معاك عمرين».