حفل إليسا وسعد لمجرد بموسم جدة يرفع شعار كامل العدد «صور»

أحيت الفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات موسم الرياض، رفع شعار كامل العدد.

وظهر الثنائي اليسا وسعد لمجرد على المسرح وهما يرتديان اللون الأبيض وأديا معًا لأول مرة أغنيتهما الشهيرة «من أول دقيقة».

وأعلنت الشركة المنظمة قبل الحفل بساعات قليلة نفاد تذاكر حفل إليسا وسعد لمجرد ضمن سلسلة حفلات موسم جدة.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

يذكر أن أغنية من أول دقيقة احتلت المركز الأول عالميًا من حيث الاستماع، كما تصدرت التريند في 16 دولة عربية و17 أجنبية كما حققت ملايين المشاهدات عبر اليوتيوب، أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

إليسا تحتفل بنجاح أغنية من أول دقيقة

واحتفلت إليسا الشهر الماضي بتحقيق أغنية من أول دقيقة 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وكتبت إليسا، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «شكرًا لكل اللي حضروا وسمعوا وحبوا الأغنية لتحقق الإنجاز الرائع ببلوغها 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر.. إنتو النجاح الحقيقي وأعز ناس على قلبي وبشكركم على المحبة الصافية».